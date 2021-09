Héctor López Santillana apenas cumplió el 80% de las metas de seguridad en su gobierno

León, Guanajuato.- A unos pocos días de concluir su segundo trienio como alcalde de León, Héctor López Santillana quedó a deber en el cumplimiento de las metas propuestas en su plan de gobierno en temas de seguridad.

Las altas cifras de homicidios que se dispararon principalmente en los últimos tres años de su gestión no son la única deuda que deja el Presidente Municipal en su administración.

El cumplimiento de algunas de las metas en seguridad propuestas en el Plan de Gobierno 2018-2021, apenas se acercan al 80% de su cumplimiento, según información del Municipio de León a través de su portal web, donde se reportó su avance.

El programa trianual se dividió en cinco nodos: León seguro e incluyente; León compacto, inteligente y conectado; León educado e innovador; León atractivo, competitivo y divertido; y León saludable y sustentable.

En el caso de León seguro e incluyente, nodo que contiene las estrategias en materia de seguridad, se fijaron siete estrategias que debía implementar la Secretaría de Seguridad Pública de León.

La primera es la implementación del modelo de seguridad cívica con el que se buscaba tener una atención policial más cercana al ciudadano y con una mejor cobertura que permita una mayor capacidad de reacción, meta que se quedará al 79.28% de su cumplimiento.

Esto debido a que entre las acciones que se fijaron en este rubro estaba contar con 15 Centros de Atención a Víctimas (CAVs), que se convirtieron en las Estaciones de Policía de las cuales actualmente solo operan 14 y no todas son tan visitadas, incluso hay algunas que no llegan ni a 5 atenciones a ciudadanos en los primeros seis meses del año.

Otra de las metas era contar con 2 mil 700 elementos de Policía Municipal, meta que aún en lo que resta de este año no podrá cumplirse.

La planeación no es un producto, es un proceso y los procesos de la planeación a su implementación continúan en esta parte, ciertamente no alcanzamos la meta que teníamos propuesta por factores del entorno pero el proceso continúa, o sea yo no voy a lograr los 2 mil 700, pero vamos a llegar a 2 mil 300 (policías municipales) o 2 mil 400, pero el proceso continúa”, mencionó para AM el alcalde, Héctor López Santillana.