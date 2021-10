León, Guanajuato.- Nuevamente en León se registró un ataque hacia Policías Municipales, los sucesos fueron durante la madrugada de este jueves y no se registraron heridos.

La alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, visitó la Delegación Norte de Policía donde dio su respaldo a los agentes que fueron agredidos por la madrugada en la colonia La Selva a donde se dirigieron en atención a un reporte por detonaciones de armas de fuego.

Solo en este mes han sido tres los policías municipales asesinados y ya suman 11 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) que han sido asesinados en el período de Mario Bravo Arrona como titular de la dependencia.

No ha habido un solo día que no trabajemos el tema de seguridad, no hay un día que no tenga reuniones con diferentes áreas de seguridad… No los vamos a dejar solos, vamos a cuidarlos como ellos nos cuidan”, aseguró la Presidenta Municipal ayer en entrevista con medios de comunicación respecto a los ataques a elementos de la SSPL.