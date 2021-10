León, Guanajuato.- Ante los cuestionamientos sobre la decisión de mantener a Mario Bravo Arrona como secretario de Seguridad Pública de León, la alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez Campos señaló que no busca popularidad sino “tomar la mejor decisión”.

LEE TAMBIÉN: Llama Alejandra Gutiérrez al PAN a exigir más resultados a sus gobiernos

Esta mañana presentó su gabinete de seguridad y las modificaciones que hará en la Secretaría de Seguridad Pública de León. Destacó que eligió al mismo secretario de seguridad que tiene Héctor López Santillana.

LEE TAMBIÉN: Prepara Alejandra Gutiérrez cambios en la Academia de Seguridad de León

Cuestionada sobre la continuidad del secretario, Alejandra aseguró que “vimos perfiles para todas las posiciones”.

Estoy apostando a la figura de Mario Bravo porque insisto, lo conozco desde 1999, conozco su trayectoria, sé que es una persona honesta que conoce, porque viene de ser policía y conoce completamente la operatividad”.

“Él tiene dos años tres meses y hemos visto en esos dos años tres meses con números que el delito común ha bajado, no lo digo yo, son datos del Secretariado Ejecutivo Nacional y creo que no podemos prejuzgar o suponer si no vemos todas las aristas”, indicó la alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez Campos.

LEE TAMBIÉN: Promete Alejandra Gutiérrez atender propuestas de leoneses

Entonces añadió que “para poder estar haciendo buen gobierno a veces hay decisiones que probablemente algunos no crean que sean las más populares, pero mi responsabilidad no es ser popular, mi responsabilidad es tomar la mejor decisión y estoy convencida que la mejor decisión en este momento es que continúe Mario Bravo Arrona”.

AM

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos