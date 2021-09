Se espera haya más cierres de empresas de seguridad privada en León

León, Guanajuato.- Debido a la nula homologación de reglamentos y leyes federales, estatales y municipales que regulan a las empresas de seguridad privada, se esperan más cierres de empresas dedicadas a este sector, señaló Armando Zúñiga, presidente de la organización Asume (Agrupaciones de Seguridad Unidas por México) y presidente de Copermex CDMX.

Esperamos el cierre de más empresas, pero es causa de que trabajan en la irregularidad y al no tener su esquemas completos y no poder con la variación entre Estado y Municipio, a la par de no poder otorgar prestaciones y seguridad social, terminarán por cerrar”, explicó.