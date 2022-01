Señala ex candidato de MC ausencias en Programa de Gobierno de León

León.- Juan Pablo Delgado, excandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de León, señaló algunos puntos que considera ausentes en el Programa de Gobierno Municipal 2021-2022 de León, que presentó la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez el martes.

Observó que si bien se proyecta dotar de certeza jurídica a 10 asentamientos de la ciudad al año, no hay un compromiso sobre el número de escrituras. ¿Cuántas van a entregar?, preguntó.

Lo mismo en materia de dotación de agua. “El proyecto Agua para Todos es muy ambiguo”, calificó.

En movilidad, señaló que la apuesta es la misma: el uso del automóvil como modelo de ciudad. “Bien por seguir ampliando la red de ciclovías y proyectar ampliación de la red de transporte público, pero la inversión en infraestructura para automóviles seguirá siendo prioridad”.

Juan Pablo Delgado, también director de la organización no gubernamental Amicus, de defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTI, entre otras cosas señaló que en el Programa de Gobierno Municipal de León no hay planes para reformar la normativa municipal, no se contemplan a los indígenas, a la comunidad LGBTI, a las trabajadoras sexuales ni a las personas que viven con VIH.

Reconoce aciertos

Aunque también reconoció aciertos, como implementar el presupuesto participativo, pero sugirió que hay que ampliarlo a obras y acciones desde las comunidades y las colonias, y no sólo someter a votación grandes obras.

Calificó como bueno el retomar su propuesta de crear la Universidad de la Seguridad, por lo que anunció que estará atento a la metodología y con disposición de contribuir.

