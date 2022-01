León, Guanajuato - Para reportar fallas en los servicios públicos o solicitar información de programas municipales, la Alcaldía de León puso en marcha el servicio por WhatsApp “Hola León”.

El número de atención en servicio las 24 horas los 7 días de la semana es el 477-213-6000. Ahí te responde el bot Leo, que canaliza la solicitud a la dependencia que corresponda y te genera un número de reporte para dar seguimiento a la respuesta.

Esta estrategia es parte del nuevo modelo de atención ciudadana para el cual se contó con la asesoría del Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que tienen una experiencia exitosa en esta materia.

Siempre habrá cómo hacer las cosas mucho mejor. Siempre habrá problemas y cuando no los vemos no los vamos a solucionar, no queremos ser ciegos y sordos a lo que se necesita”, expresó la Alcaldesa en el mensaje de lanzamiento en un evento en la Plaza Principal.