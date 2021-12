"Sin verdad ni justicia", víctimas de represión dicen que el Municipio no apoya a mujeres en León

León, Guanajuato.- Amnistía Internacional en México demandó al Municipio de León dar cumplimiento a las recomendaciones que derivaron de la protesta feminista del 22 de agosto del 2020 en la que se acreditaron abusos de la Policía Municipal en contra de mujeres.

Las víctimas de la represión del 22 de agosto en León Guanajuato no tienen ni verdad, ni justicia, ni reparación del daño, más de un año después no lo tienen”, señaló para AM Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de la organización.

Amnistía Internacional publicó el informe “México: La Era de las Mujeres, estima y violencia contra mujeres que protestan”, el cual retoma el caso de la protesta del 22 de agosto del 2020 en la Plaza Expiatorio de León y la respuesta de la autoridad.

La manifestación fue para exigir justicia por Evelyn, joven que sufrió abuso sexual de dos elementos asignados a la caseta de Policía de esa plaza de la Zona Centro.

Además: Feministas esperan se dejen de criminalizar sus manifestaciones

El documento apunta que Amnistía Internacional pudo establecer que la Policía Municipal detuvo ilegal y arbitrariamente al menos a nueve de las 23 personas detenidas tras la manifestación. Estas personas, en su mayoría mujeres, no estaban cometiendo delito o infracción administrativa alguna. Las autoridades de la Policía no se identificaron, no les indicaron los motivos de la detención, e hicieron uso innecesario y excesivo de la fuerza para su detención.

Una imagen de la actuación policiaca aquel día.

Por estos hechos la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió el 27 de febrero del 2021 una serie de recomendaciones, como son: el inicio de procedimientos para deslindar responsabilidades administrativas por las acciones u omisiones de los servidores públicos que intervinieron en la detención, traslado y custodia, en particular los mandos de dicho operativo.

También se instruyó iniciar procedimiento en contra de la Jueza Cívica en turno. Además de lograr la reparación integral del daño a las víctimas, según el acuerdo.

No ven avances

Entrevistada sobre el cumplimiento de estas recomendaciones, la Directora Ejecutiva de AI México resumió: “No hemos visto prácticamente ningún avance”.

Además: Feministas protestan contra abuso policial a un año de la marcha por Evelyn en León

Apuntó que están solicitando una pronta reunión con la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, y también ya tienen confirmada una cita con la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo para platicar sobre el mismo tema.

En octubre hubo un primer acercamiento con la Alcaldesa y hubo voluntad, dijo.

El acompañamiento a las víctimas, explicó, es en dos vías: uno, demandar la integral reparación del daño, lo cual implica una disculpa pública de la Presidenta Municipal, pues no aceptaron la que hizo el alcalde Héctor López el 8 de marzo.

Además consideró que la ratificación del secretario de Seguridad Pública Municipal, Mario Bravo Arrona, “no es un elemento que les repare el daño, por el contrario perciben que es un acto ofensivo hacia ellas como víctimas de la represión”.

JATR

Las noticias de AM en

Síguenos