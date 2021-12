Solicitan a la ASEG auditar a Sapal, la Feria y el Parque Explora

León, Guanajuato.- La mayoría del Ayuntamiento aprobó solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) que incluya en su plan anual de trabajo de 2022 la realización de auditorías a Sapal, la Feria y el Parque Explora.

Se aprobó por 11 votos del PAN y PRI, y 4 en contra de Morena y Movimiento Ciudadano, porque la petición original de estos últimos fue solicitar las auditorías directa y específicamente a estas paramunicipales.

El martes, la Comisión de Contraloría había aprobado solicitar a la ASEG la realización de una auditoría integral y de situación excepcional a Sapal y a la Feria.

Pero este jueves se hizo el cambio en la sesión de Ayuntamiento porque la regidora panista Luz Graciela Rodríguez, presidenta de la Comisión de Contraloría, señaló que el artículo 40 de la Ley de Fiscalización del Estado establece que una denuncia tiene que ir acompañada de los elementos probatorios.

Por lo que señaló que el escrito de los regidores de Morena, presentado el 25 de noviembre, donde se solicitó originalmente las auditorías, sólo era una narración de hechos y no constituye elementos probatorios, lo que derivaría en su desechamiento.

Por lo que propuso modificar el acuerdo aprobado el martes en la Comisión de Contraloría, por otro que solicitara a la ASEG se incluyan estas auditorías en su Plan Anual de Trabajo.

"Pues de seguir por esta vía (la aprobada por ellos mismos el martes) sólo lograremos el desechamiento de esta denuncia", insistió. Reclamó que eso no se discutió ese día.

Discuten y acusan falta de respeto

Esto originó una discusión porque la regidora Gabriela Echeverría reclamó que a la regidora Luz Graciela le prepararon algo, diferente a lo que había dicho y aprobado el martes. Lamentó que ese día se discutió bastante como para venir a cambiarlo ahora.

Esto generó que la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez y el síndico José Arturo Sánchez se molestaron porque consideraron que la morenista le faltó al respeto a Luz Graciela, por lo que la presidenta le pidió a Gabriela respetar a Graciela.

Y Sánchez Castellanos le reclamó que ella siempre Lee documentos muy largos que a ella le preparan.

Sánchez Castellanos afirmó que la regidora Luz Graciela sí sometió a votación correctamente el martes y reconoció que quienes aprobaron el martes se equivocaron.

Pero aclaró que no se cambia el fondo y todos están de acuerdo en las auditorías. "En lo personal no estoy a favor de una auditoría porque halla irregularidades, porque no me consta, sino porque es una buena práctica. Y no es correcto iniciar una auditoría porque halla irregularidades". Sostuvo que no se perdía el espíritu inicial.

Alejandra Gutiérrez insistió en que se estaba buscando como sí procediera la auditoría y respaldó el argumento de Luz Graciela para que procediera.

El regidor Hildeberto Moreno afirmó a la regidora de Morena: "La propuesta que usted hizo es incorrecta, técnicamente no procedería".

