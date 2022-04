Son pocos los ataques de perros en León, asegura director de policía

León, Guanajuato.- El secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, aseguró que son pocos los ataques de perros en la ciudad.

Esto tras el incidente ocurrido el fin de semana pasado, en el que un pequeño de 3 años perdió la vida por el ataque de tres perros.

Me informaron del hecho, pero también hay que ver qué hacemos como sociedad con este tipo de acontecimientos. Cada uno tenemos en casa un animalito y hay que cuidarlo, no me gustaría entrar en comentarios y es un tema que lamentamos”, comentó.