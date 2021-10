León, Guanajuato - 150 sonideros pusieron a bailar cumbia pesada, rebajada y colombiana a 5 mil en las avenidas de León y pararon en el Santuario de Guadalupe donde agradecieron a la virgen.

Sacando los mejores pasos de baile y mandando saludos, los sonideros y miles de leoneses, según organizadores, bailaron a ritmo de cumbia.

“Nos vacunamos desde el viernes para poder estar aquí sin preocupación, no dudo qué hay quienes no, pero al menos la fiesta no paró”, explicó Julián Ramires García de Sonido Pirata.

La Cumbia, Sonido Oso y El Tambor, por mencionar algunos, prendieron el corredor Madero con su sonido “cholo”.

Durante el desfile de sonideros en León, jovencitas hicieron de las avenidas una pista de baile

“La gente juzga pero a veces sólo queremos bailar”, aseguró Karla, de 18 años quien tiene toda su vida bailando sonideros, de inmediato tomó pareja y empezó a bailar en pleno centro.

Muchos se olvidaron del cubrebocas pero la mayoría lo portó, fue un momento en que se pudieron explayar, pues aunque estuvo cubierto por un operativo policial, no les clausuraron como en los eventos de fin de semana.

Fiscalización clausura 300 bailes en León

De acuerdo con cifras del municipio de León, en lo que va del año se clausuraron aproximadamente 300 bailes por fiscalización desde el 2020.

“Pues este año es para agradecer a la Virgen que nos permite trabajar y seguir en el gusto de la gente, tenemos a nuestros seguidores que nos apoyan y de eso se saca algo, con la pandemia estuvo difícil”, contó Alex de sonido Chango del sur de la ciudad.

La mayoría de los sonideros concluyó que es más emocionante hacer un baile en la clandestinidad, donde solo la música provoca que los asistentes bailen hasta cansarse.

“Se mandan saludos y todo pero es momento en que se dan grasa en la pista de baile, hoy nos tocó hacerlo en centro y hay mucho ánimo”, dijo Panda, uno de los sonideros que mandó saludos a los que a escondidas llevaban una cerveza bebiendo.

Al llegar con la Virgen del Santuario, el sonidero masivo paró, agradecieron y al salir, siguieron bailando, retumbando las bocinas en camionetas, autos y mini camiones adaptados para llevar la fiesta andando.

JFVM

