Sube precio de la vivienda en León por pandemia de COVID

León, Guanajuato.- En treinta meses, el precio de las viviendas en venta en León aumentó entre 20% y 33%, tras la pandemia de COVID.

El aumento de precio y escasez de los materiales de construcción durante la pandemia de COVID, el incremento de valor de la tierra y el alza de la tasa de interés en los créditos que utilizan la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios, provocaron el encarecimiento de la vivienda en León.

Víctor Franco Vargas, presidente de Canadevi, explicó que aumentaron los precios de casas y departamentos.

El costo del acero subió en promedio 70% en los últimos 18 meses y el cemento aumentó 20% en lo que va del año.

Otra situación que enfrentan los constructores es que en Guanajuato las acciones o producción de vivienda han ido a la baja. De 2020 a la fecha se registraron en la entidad 12 mil 421 acciones de vivienda.

“En el 2021 este número bajó a 10 mil 178 acciones y en el 2022 continúan a la baja”, no obstante, Guanajuato a nivel nacional ocupa uno de los primeros lugares en producción de vivienda.

El presidente de Canadevi afirmó que en lo que resta del año se espera una ligera recuperación en la producción de vivienda debido a que hay confianza en los mercados y necesidad de viviendas que demandan las familias guanajuatenses.

Canadevi tiene 45 socios y ninguno detuvo sus proyectos de construcción de vivienda en León debido a la pandemia.

-¿Para quién es difícil comprar una casa hoy?

-Para la gente que ha sido ordenada en sus finanzas y que tiene buen buró de crédito es muy fácil conseguir una casa, consideró Víctor Franco Vargas.

“Va a ser difícil para la gente que no tiene unas finanzas sanas, que no ha pagado su tarjeta de crédito, que se ha endeudado y no ha pagado y que aparece en el buró”, añadió.

Por la redensificación de las ciudades (hacerlas más compactas) y el aprovechamiento de la tierra, hay mercados diferentes como personas solteras y familias pequeñas que buscan viviendas más reducidas.

“También hay viviendas horizontales de dos plantas que son accesibles con créditos Infonavit, pero hoy con el incremento del costo de los materiales, pues con tal de satisfacer la demanda de vivienda y tener oferta de vivienda se trata de dar una casa con espacios aprovechables a precios accesibles para que más familias guanajuatenses tengan acceso”, apuntó Franco Vargas.

“Debemos acoplarnos”

Gabriel Ponce Fuentes, de Inmobiliaria Ponce de León, señaló que en los últimos tres años el costo de las viviendas aumentó del 25% al 40%.

Este aumento, además de la pandemia de COVID, también se lo atribuyó a los incrementos en los costos de los materiales como el acero, el cemento y el aluminio, lo cual impacta en el costo final de la vivienda.

Al igual que el presidente de la Canadevi en Guanajuato reconoció que las viviendas que se construyen son más pequeñas a comparación de las que se construyeron hace 20 ó 30 años.

“Cada vez los terrenos están más alejados de la mancha urbana, sin embargo León tiene una superficie bastante interesante dentro de la misma ciudad, que son las áreas de oportunidad que se deben de utilizar.

“Debemos de acoplarnos a estas circunstancias, la fórmula es la vivienda vertical por el costo alto de la tierra y hoy no queda de otra más que ser adoptada por los leoneses que es donde tendríamos equipamientos urbanos más cercanos como centros de salud, centros de trabajo, escuelas y transporte público”, opinó.

