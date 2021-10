Toma Alejandra Gutiérrez mando de la policía y empieza con recorrido por León en patrulla

León, Guanajuato.- Tras tomar el mando de las fuerzas de seguridad de León, Alejandra Gutiérrez Campos inició los primeros minutos de su periodo como alcaldesa de León con un recorrido en patrulla.

Al punto de la medianoche inició la ceremonia para nombrar oficialmente a Gutiérrez Campos como encargado de las fuerzas de seguridad de León.

Primero el secretario de seguridad pública, Mario Bravo Arrona, hizo la rendición de estado de fuerza de la secretaría.

Posteriormente el secretario de seguridad pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca dirigió un mensaje a la alcaldesa de León y los integrantes de la corporación, en el cual destacó la reactivación de los comités de seguridad que tiene planeado para este trienio, y la necesidad de reconstruir la confianza de la ciudadanía.

Igualmente pidió que "ojalá dejemos afuera la política, que tenga inmunidad política para poder avanzar".

Promete aumento de salario a policías

Finalmente la alcaldesa de León se dirigió a los integrantes de la secretaría de Seguridad Pública para recalcar que en la labor de mantener la paz y seguridad de la ciudad "los necesito a cada uno de ustedes".

Recordó el plan qué tiene de reformar la estructura de la secretaría, el cual incluirá el incremento en salarios de los agentes.

Pero también enfatizó: "No queremos Vaquetones, no queremos transas y no queremos acosadores".

Tras este protocolo la alcaldesa se enfundó en un chaleco de la corporación y abordó una patrulla para hacer su primer recorrido en la ciudad.

