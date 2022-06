León, Guanajuato.- A dos motociclistas les toma menos de un minuto robar baterías de autos, en la colonia Arbide.

Enrique fue víctima de ellos, el miércoles; deja su automóvil estacionado en la calle Alaska, entre Oaxaca y Chiapas, mientras él trabaja.

En uno a dos minutos hacen todo el trabajo y sólo se ve en el video cómo va cargando la batería, el de la moto estaba vigilando en la esquina que nadie pasara, no es la única vez que pasa y a varios compañeros les tocó”, señaló el joven, quien no reportó el robo a las autoridades.

Cerca de las 3:20 de la tarde los delincuentes se detuvieron frente a su auto, el pasajero bajó y el otro regresó a la esquina para vigilar. El primero comenzó a abrir el cofre, y a las 3:21 ya caminaba a la esquina con la batería.

El miércoles 8 ya había salido de trabajar, me dirijo al auto y conforme me acerco el cofre está abierto, ya sabrás, cuando lo ves así me doy cuenta que no está la batería y cuando intento cerrar ya no se podía, forzaron el seguro del cofre”, explicó Enrique a AM.