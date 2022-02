Tras 50 años juntos, siguen diciendo ‘¡Sí!’

León.- En León existen muchas parejas que ya celebran más de 50 años de casados y este 14 de febrero lo festejarán.

Dolores Lozano y Esteban Horta están por celebrar cinco décadas de matrimonio, el respeto y aceptar sus errores ha sido la base de su éxito como pareja.

"Yo trabajaba de chofer en camiones urbanos, ella usaba ese medio de transporte y le cobraba doble pasaje", recordó entre risas Esteban.

A sus 20 años y ella 17, comenzaron a ser novios, pero fue 6 meses después que Dolores aceptó casarse con él cuando se lo pidió arriba del camión.

"Yo vivía en La Merced con mis abuelos y los fines de semana me iba con mi papás, las colonias quedaban de orilla a orilla y al principio pensé que no iría a verme, pero para mi sorpresa sí llegó y fue cuando supe que sí me quería", recordó Dolores.

Esteban en ocasiones pone la canción de 'Mi linda esposa' y se la dedica mientras recorren su hogar.

Su amor les dio 4 hijos, Leticia, Daniel, Esteban y Verónica, quienes han llenado la casa de los abuelos de 14 nietos y un bisnieto.

"Todos los lunes preparo la comida para toda la familia, después sacamos una mesa y jugamos dominó con un café y pan, además él es muy detallista, me lleva serenata sin ser una fecha especial y cada 14 de febrero llega con flores", explicó Dolores.

La pareja explicó que el respeto es uno de los pilares en su familia.

Desde los 12 años

Este 21 de enero, Guadalupe y Celso cumplieron 50 años de casados, comenzaron a ser novios a los 12 años.

"Somos de Manuel Doblado, en aquel entonces era un pueblo muy chiquito", dijo Guadalupe. Su noviazgo duró 9 años y después se casaron.

"Él estuvo un tiempo de tránsito en la Ciudad de México, me decía que estaba en tal crucero y yo llegaba para verlo trabajar y esperar a que saliera", recordó.

Tienen 4 hijos, Gerardo, Oswaldo, Isaí y Jaciel.

"Tratamos siempre de consentirnos, los lunes es nuestro día y ni se cocina, si queremos ir a la playa o de viaje nos vamos para disfrutar", agregó.

Finalmente dijo que en las situaciones buenas y malas han estado de la mano.

Actualmente venden alimentos en la placita de los jueves en la colonia La Aurora y los fines de semana en su domicilio ubicado en la calle Pespuntadores 208.

Siempre se ayudan

Ana María Gómez y Eduardo López se conocieron en el negocio familiar de ella.

"Recuerdo que iba a cenar a los tacos, estaban ubicados en la Jol Gua Ber, pero yo iba a verla a ella porque el negocio era de su papá", recordó Eduardo.

Fue en 1978 cuando decidieron casarse, en su matrimonio llegó su único hijo, Carlos López, quien ha disfrutado a sus papás.

"Hay altas y bajas, pero el secreto es no desesperarse, tener comprensión y ayudarse en todo momento", explicó Eduardo.

La pareja, vecina de la colonia Valle de León, agradece a Dios por la salud que ambos tienen, pero más el tiempo que se han disfrutado como matrimonio y familia.

