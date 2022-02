Trunca sueños accidente en autopista

León, Guanajuato.- Cruz Antonio Rodríguez Contreras ya no cumplirá el sueño de construirle la casa a su mamá, pues el pasado sábado una tragedia terminó con su vida.

Antonio tenía 25 años, era maestro carpintero y trabajaba con su mejor amigo de la infancia, Rodolfo Piña Sánchez, de 23 años, en la construcción de un hotel en la colonia Guadalupe Victoria, en la zona hotelera de Puerto Vallarta.

Rodolfo y Antonio eran vecinos de la colonia Piedra Azul, en León, y con ellos también compartía espacio de trabajo una de las tres víctimas que fue identificada como José Alfredo, de la colonia Balcones de la Joya.

LEE ADEMÁS: Joven muere arrollado en Delta

Luego de una larga espera, los cuerpos fueron entregados a sus familiares y fueron velados en sus hogares. Hoy serán despedidos en un panteón.

Luz Ramos, esposa de Antonio, así como su hermana, Isabel Rodríguez, lo recordaron como una persona alegre, responsable, trabajadora y que tenía el objetivo de construirle una casa a su mamá.

Isabel mencionó que personal de la Fiscalía General del Estado solamente se acercó a ellas para darles un cita y acudir a declarar al Ministerio Público en contra de Saturnino, señalado como el presunto responsable del accidente.

LEE ADEMÁS: Fernando murió en su Jetta, se estrelló contra 2 autos en León

Además, mencionaron que hasta ayer las autoridades ministeriales no les habían hecho entrega de las pertenencias de Antonio y Rodolfo, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades para poder tenerlas de vuelta.

Por su parte Sandra Cecilia, esposa de Rodolfo, lo tendrá siempre presente como un hombre trabajador, sociable y optimista.

“Rodolfo era un hombre muy trabajador, teníamos una hija de dos años y llevábamos 4 años juntos, toda la gente lo conocía, era muy sociable, y era el mejor amigo de Cruz”, platicó entre lágrimas Sandra.

“Mi esposo se llevó su máquina para cortar cabello porque también se dedicaba a eso en sus tiempos libres, no tenía su estética, pero sus amigos y los que lo conocían venían aquí a la casa para que les hiciera el corte”, recordó.

LEE ADEMÁS: Captan choque en caseta León, hombres salen disparados y mueren

Los dos amigos y José Alfredo fueron contratados por Saturnino, de 48 años, contratista general y encargado del proyecto del hotel.

Antonio, Rodolfo y José salieron de la ciudad de León el sábado 29 de enero a Puerto Vallarta, para comenzar con los trabajos de construcción del Hotel, y se hospedaban en una casa, cercana a la obra.

La noche del sábado 12 de febrero, como cada 15 días, salieron de Puerto a León para ver a sus familias, hacerles entrega de dinero y el domingo por la noche nuevamente regresarían a Vallarta.

Saturnino conducía una camioneta Saveiro, Antonio y Rodolfo viajaban atrás recargados en el medallón de la camioneta, mientras que José Alfredo iba de copiloto.

Saturnino tomó la autopista León - Aguascalientes a exceso de velocidad, cerca de las 8:30 de la noche metros antes de llegar a la caseta de cobro del kilómetro 23+500 chocó con un muro de contención.

También: Joven se lleva susto al volcar su camioneta en las Mandarinas

La camioneta dio una vuelta y Antonio y Rodolfo salieron proyectados. Uno de ellos se impactó contra la ventana de una caseta y cayó al pavimento.

Le mandé un mensaje y no me contestaba a las 9 de la noche del sábado y él estuvo conectado minutos antes de las 8, y luego le hice videollamada y no me respondía, pero a la segunda vez me contestó la esposa de Saturnino, el patrón de mi esposo", expresó y soltó en llanto Luz Ramos, esposa de Cruz Antonio.