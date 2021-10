León, Guanajuato.- Hasta el mediodía de hoy la aplicación de la vacuna COVID en el único punto de vacunación abierto en León avanza rápido, incluso hay momentos en los que no hay gente formada.

Los leoneses que todavía no reciben la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus todavía tienen el día de hoy para acudir al punto de inmunización instalado en el centro comercial Mulza.

LEE ADEMÁS: Aún hay vacunas en estos 12 municipios

Aunque esta jornada que inició el pasado viernes se dirigió a los jóvenes de entre 18 y 29 años, también abrió la oportunidad de atender a rezagados o personas que por algún motivo no acudieron a vacunarse cuando les tocaba, sin embargo es importante recordar que sólo se vacunará a quienes no tengan ninguna dosis de la vacuna, es decir que en esta jornada no se aplican segundas dosis.

Luego de la vacuna las personas permanecen unos minutos en observación por si presentan alguna molestia.

La vacuna que en esta ocasión se inyecta es la Sputnik y las personas que acudan a vacunarse en esta jornada deberán estar pendientes del aviso de las autoridades de Salud para aplicarse una segunda dosis.

LEE ADEMÁS: Tercera dosis de Pfizer tiene efectividad de 95%, según ensayo

Hasta ahora, personal de las brigadas Correcaminos del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud de Guanajuato no han confirmado si la vacunación continuará mañana, por lo que exhortan a la población a acudir hoy con su comprobante de registro impreso, que se obtiene en la página mivacuna.salud.gob.mx y la credencial de elector.

Asimismo, se informó que este punto de vacunación estará abierto hasta las 8 de la noche o hasta que se terminen las vacunas disponibles.

MTOP

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos