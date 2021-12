León, Guanajuato - Jessica, una adolescente de 16 años le entró el temor al momento de ser vacunada contra el COVID y a último minuto se arrepintió, pero no se salvó del piquete.

Como Jessica a varios adolescentes les ganó el miedo pero no tuvieron de otra más que acceder a que les aplicaran la vacuna.

En algunos se notaba el miedo en sus rostros y cerraban los ojos a la hora de que las enfermeras los picaban.

Padres de familia que llegaron con sus hijos se aglutinaron en una esquina afuera del punto esperando a sus pequeños tras el pinchazo.

No se quería levantar pero me lo traje, creímos que habría gente pero fue muy rápido no como cuando me tocó a mi o a mi otro hijo más grande, tardamos como 4 horas o más en fila y aquí fue rápido”, dijo Juana quien estaba en el sol calentándose en lo que salía su hija menor.