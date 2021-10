León, Guanajuato - Juan y Rosa creían que morirían si se vacunaban contra el COVID, pero se les murió un sobrino contagiado y eso los hizo acudir por la vacuna.

A Juan y Rosa se les murió un sobrino saludable y eso los hizo reflexionar sobre la importancia de la vacuna.

Un sobrino en Irapuato se nos murió del virus, era joven el muchacho, 25 años y estaba fuerte, él no estaba enfermo de nada y se fue muy rápido, si a él le pegó así ahora a nosotros que nos puede esperar”, añadió con tristeza el señor Juan.

Como Juan y Rosa varias personas acudieron de última hora a vacunarse contra el COVID en León.

Están por cumplirse 17 días de vacunación continua en Guanajuato con la Sputnik V, y en León siguen acudiendo a cuenta gotas interesados en aplicarse la primera dosis.

No me quería vacunar, para mí no era cierto lo de la enfermedad, anímense si consideran que es necesario, es la salud de cada quien, yo tardé en responder y por poco y ni alcanzo”, compartió, María de la luz Sánchez Padilla de 88 años, quien además aclaró que fue su decisión vacunarse, nadie la convenció.