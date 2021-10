León, Guanajuato.- Con más de 200 mil vacunas Sputnik V, la vacunación COVID en León para jóvenes de 18 a 29 y rezagados continuará hasta el próximo domingo en la ciudad y en 15 municipios.

Así lo dio a conocer esta tarde la Secretaría de Salud de Guanajuato y precisó que a la jornada de vacunación se suman a partir de mañana los municipios de:

Dolores Hidalgo

San Felipe

San Luis de la Paz

San Francisco del Rincón

La inmunización está dirigida para los mayores de 18 años que aún no reciben la primera dosis de la vacuna contra COVID y para personas que por algún motivo no acudieron a vacunarse cuando les tocaba, siempre y cuando no hayan recibido la primera dosis, en total se habilitarán 18 puntos de vacunación.

Aún tenemos vacunas para todos los rezagados mayores de 18 años de edad, que por alguna situación no se hayan vacunado contra el coronavirus, por ello a partir de mañana viernes y hasta el próximo domingo inclusive, pueden acudir a los municipios de: León, San Miguel de Allende, Comonfort, Celaya, Acámbaro, Salvatierra, Valle de Santiago, Pénjamo, Guanajuato, Salamanca, Irapuato, Silao, Dolores Hidalgo, San Felipe, San Luis de la Paz, San Francisco del Rincón a recibir su primer dosis”, indicó el secretario de salud, Daniel Díaz Martínez quien añadió que además se recibirán adultos de todos los municipios y estados vecinos.

Daniel Díaz Martínez precisó que en 7 días se han aplicado 590 mil vacunas Sputnik V a mayores de 18 años, y en total se lleva una cobertura en el grupo de edad de 18 a 29 años de un millón 150 mil vacunas en los 46 municipios de Guanajuato.

Destacó que las personas que acudan a vacunarse únicamente deben presentar el folio de registro impreso, mismo que se puede descargar en la página: mivacuna.salud.gob.mx, lo anterior para agilizar la vacunación y evitar filas.

Puntos de vacunación COVID en Guanajuato abiertos del viernes 22 al domingo 24 de octubre

Centro Comercial Mulza, León (SSG) Caises San Miguel de Allende (SSG) Unidad Deportiva San Miguel de Allende (IMSS-Issste) Unidad Deportiva Campo Azteca, Comonfort (SSG) Nuevas Instalaciones de la Feria Celaya (SSG) Instituto Tecnológico de Celaya (Issste) Comude Acámbaro (SSG) Auditorio Municipal Salvatierra (SSG) Caises Valle De Santiago (SSG) Deportiva Municipal Pénjamo (SSG) Ex - Estación del Ferrocarril Guanajuato (SSG) Cancha del Árbol, Salamanca (SSG) Inforum Irapuato (SSG) Expo Feria Silao (SSG) Centro de Convenciones Dolores Hidalgo (Ssg) Centro Integral de Desarrollo Infantil y Juvenil, San Felipe (SSG) Caises San Luis de la Paz (SSG) Expo Feria San Francisco del Rincón (SSG)

