León, Guanajuato.- Ángel no conoce su secundaria por padecer prediabetes, pero hoy por fin pudo ser vacunado con la primera dosis anti COVID y ya se alista para dejar la computadora de lado para asistir en persona a sus clases.

Esta mañana el joven de 13 años acudió con sus padres al Hospital General de León para recibir su primera dosis de Pfizer, la alegría del menor fue suficiente para notarse aun con su cubrebocas puesto.

"Me siento feliz por ya casi salir a la calle, mis papás sí podían, pero yo no, me tengo que cuidar más por lo que tengo", contó emocionado Ángel.

El Hospital General de León es uno de los seis puntos donde se aplica la vacuna anti COVID a menores de 12 a 17 años con enfermedades. Foto: Joel Reyes Laura.

"No lo estoy mandando a la escuela desde que entró a la secundaria, ahorita ya está en segundo, pero sí, como tiene que tener cuidados especiales, pues mejor desde la casa en la computadora", dijo Ángeles, madre del menor.

Ella refirió que en cuanto Ángel pueda tener su esquema completo contra el virus, hará lo correspondiente para que su hijo acuda presencialmente a sus clases.

LEE ADEMÁS: Aún hay dos mil dosis disponibles en León para niños con enfermedades.

"Por su salud pues entendió que tenía que seguir con la escuela desde la casa, pero sí necesita ya regresar, sí sufre por no poder conocer a sus compañeros y maestros", finalizó Ángeles.

LALC

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos