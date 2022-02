¿Te falta segunda dosis contra COVID Sinovac? Mañana puedes recibirla en León

León, Guanajuato - Un último lote de mil vacunas Sinovac contra el COVID estará disponible a partir de este jueves 17 de febrero en León, para quienes solo tienen la primera dosis de este laboratorio.

Así lo confirmó esta tarde la Secretaría de Salud de Guanajuato, dependencia que detalló que las vacunas solo estarán disponibles entre hoy miércoles y mañana jueves

La mayoría de los adultos de 30 a 39 años de León recibieron sus primeras vacunas de este laboratorio chino.

Solo serán mil vacunas Sinovac contra el COVID en León

Sin embargo, muchos no pudieron recibir la segunda dosis por estar infectados de COVID o porque no tuvieron oportunidad de ir, y sin embargo, se había anunciado que ya no habría más vacunas de ese laboratorio.

No obstante, esta tarde la Secretaría de Salud de Guanajuato anunció que un lote de mil vacunas Sinovac estarán disponibles en el punto de vacunación de Outlet Mulza.

Para recibir esta segunda dosis solo se requiere llevar una identificación y el comprobante de la primera aplicación.

