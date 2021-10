León, Guanajuato.- Para la vacunación COVID en León de menores con alguna enfermedad en la clínica 48 del IMSS, es requisito indispensable que el nombre de los adolescentes que acuden estén en la lista que el Gobierno Federal entregó a esta institución.

Ese fue el caso de Abril Mancera de 13 años, quien padece asma, y hoy no pudo recibir la vacuna anti COVID en León de Pfizer debido a que su nombre no aparecía en las listas que la Secretaría del Bienestar entregó al IMSS.

Ella tiene asma, pero la rechazaron porque no está grave, dicen que la tiene controlada y que no se la pueden poner, me dijeron que el jueves o viernes pasara, pero no me aseguraron nada”, explicó Aarón Mancera, papá de la pequeña.