León, Guanajuato - Luis Fernando de 11 años padece de asma y le negaron la vacuna contra el COVID.

No me lo quisieron vacunar, ya habían dicho en la clínica donde lo atienden, pero llegamos y dicen que no, ahorita vamos con su doctor para que lo agregue a la lista”, señaló Elvira Partida Alvarado para AM.