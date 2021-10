León, Guanajuato.- “Que no se esperen hasta el domingo, que vengan antes” es la recomendación del personal de Salud que está aplicando la vacuna contra el COVID en León en el Outlet Mulza.

LEE TAMBIÉN: Amplían jornada de vacunaciçon hasta el domingo en León y 15 ciudades más

En el único punto de vacunación habilitado en León luego de una semana donde la campaña alcanzó a los rezagados mayores de 18 y generó filas kilométricas, hoy apenas hay 25 personas formadas.

No me quería vacunar por las filas, sabía que en cualquier momento bajarían pero no se confíen, ya venga”, aseguró Andrés Rocha, quien por llamada animó a sus conocidos a venir.