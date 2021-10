León, Guanajuato.- A los adolescentes Carmen, Getsemaní y José los unió una característica en particular este martes que arrancó la jornada de vacunación contra el COVID en León para pacientes pediátricos en León.

Ellos como otros cientos de casos en la ciudad, tienen la fortaleza de enfrentar desde bebés algún padecimiento crónico y que en tiempos de pandemia su condición los mantiene altamente vulnerables a contagiarse del mortal virus.

A ella ya no le da miedo nada, le han picado muchas veces desde que estaba chiquita y ya conoce casi todos los hospitales de aquí, una inyección más no le hizo nada”, narró la madre de Carmen Paola, quien contó que su hija fue operada por un tumor abdominal.

Getsemaní, otra adolescente que recién acaba de ser vacunada en Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, platicó con gran entereza que se sentía contenta de por fin tener la primera dosis de la vacuna Pfizer, la menor padece una extraña condición conocida como síndrome de Behcet (inflamación de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, lo que provoca llagas en toda la piel, inflamación de extremidades y sarpullido).

Casi no sentí la aguja, me han tocado exámenes más dolorosos y aparte los dolores que me dan cuando todavía no me veían los doctores, esto es pan comido pero lo bueno es que ya estoy más protegida”, compartió la menor.