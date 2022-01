León, Guanajuato.- La afluencia de personal de salud privado y prehospitalario es poca en el segundo día de aplicación de refuerzo de la vacuna COVID en Outlet Mulza.

La dosis de AstraZeneca se aplica presentando el gafete del centro laboral y cédula profesional, también se aplica a los adultos mayores rezagados.

Me da confianza a mí y a pacientes y ahorita que el contagio aumentará es mejor estar con refuerzo, hasta ahora no me he enfermado y esperamos seguro así con la vacuna“, dijo el odontólogo Mauricio González.

La espera para aplicación es de 15 minutos.

“Tengo mi consultorio en Médica Campestre y constantemente hay personas en contacto con el virus, entre cada paciente desinfecto, la vacuna es importante para no enfermar”, opinó por otro lado la terapauta Eugenia Wong.

Ahora la vacuna da confianza a los médicos del sector privado, así como al personal que al estar en contacto con la primera línea de atención al COVID, esperan estar más protegidos.

Yo enfermé en abril del año pasado, no me fue mal pero prefiero estar vacunada para que no me dé otra vez, se siente feo y no quiero contribuir a contagiar en caso de tener”, dijo Argelia Sánchez recepcionista de un hospital.