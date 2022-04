¿No estás vacunado contra COVID? En León aplican primeras, segundas dosis y el refuerzo

León, Guanajuato - Las personas mayores de 18 años que todavía no se vacunan con la primera o segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 pueden acudir hoy para iniciar o completar su esquema de vacunación a las oficinas de la Canaco Servytur León.

Además de aplicar primeras y segundas dosis también se aplica el refuerzo o la tercera dosis a la población mayor de 18 años, la vacuna que se aplica es la AstraZeneca.

En este punto de vacunación que el IMSS instaló en coordinación con la Canaco Servytur se vacuna a cualquier persona, derechohabiente o no derechohabiente del Seguro Social.

Se puede haber aplicado cualquier otra marca de vacuna contra el COVID y recibir la AstraZeneca sin problema.

Reportan baja afluencia en la mayoría de los puntos de vacunación COVID en León

No obstante, es importante recordar que en el caso del refuerzo o tercera dosis, las personas que acudan a vacunarse presenten su credencial de elector, así como su registro o certificado de vacunación de manera impresa que se puede obtener en la página mivacuna.salud.gob.mx.

El horario de este punto de vacunación ubicado en bulevar Francisco Villa 1028 en el Fraccionamiento María Dolores y que solo estará abierto hoy será de 9 de la mañana a 7 de la tarde.

Mueren 96% menos por COVID en Guanajuato

A Norma Medina de 47 años le faltaba aplicarse el refuerzo o la tercera dosis de la vacuna anti COVID-19, esta mañana un letrero le ayudó para completar su esquema de vacunación.

Pasé y miré que estaban vacunando y por eso vine pero ahorita ya estoy pasando la voz de que están vacunando aquí, porque no hay fila y hay gente que le falta la última vacuna (...) Las otras dos vacunas me las puse en el ISSSTE y me tardé unas tres horas la primera vez, la segunda ya fue más rápido porque mi hija se fue a formar antes", compartió.