León, Guanajuato.- A pesar de que las autoridades estatales de Salud informaron que los rezagados en vacunación tendrán que esperar para ser inmunizados, el director de Salud Municipal sostuvo que se están contemplando para vacunarlos en la jornada para jóvenes de 18 a 29.

Ernesto García Caratachea, titular de la Dirección de Salud Municipal de León, enfatizó que podrán acudir a los puestos de vacunación todas aquellas personas que no hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.

"Si no será la última oportunidad para vacunarlos, sí me parece que los ciudadanos no la deben dejar pasar.

Se está contemplando que para todos aquellos que no tengan la primera dosis y que no han recibido ninguna puedan acercarse también para recibir la inmunización y con ello ponerse al corriente de la vacunación que les garantice no tener alguna enfermedad por coronavirus que ponga en riesgo su vida", declaró el funcionario municipal.

Recordó que la vacuna sirve para prevenir las formas graves de la enfermedad y es fundamental que se la apliquen.

El secretario de Salud estatal, Daniel Alberto Díaz Martínez.

Hace unos días, durante su informe diario matutino sobre COVID, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, fue interrogado sobre si se pondrán primeras dosis a rezados, e indicó que tendrán que esperar.

“(La vacuna) se aplica inicialmente en el grupo poblacional para el que está destinada, si no vamos a tener un verdadero desorden”, dijo primero el Secretario.

Luego especificó que “conforme transcurre el avance de la vacunación el tercer o cuarto día seguramente daremos esa oportunidad”.

El director municipal de Salud, Ernesto García Caratachea, lo contradijo hoy al exponer que los rezagados podrían acercarse sin problema a recibir la primera dosis.

"Un llamado a la población que dejó de vacunarse para que acuda, los adultos mayores así como aquellos que no lo son pero dejaron pasar la oportunidad es fundamental que aprovechen y acudan a vacunarse", exhortó.

La vacunación en León iniciará el sábado a las 8 de la mañana en cinco puntos: Poliforum León, Plaza Venecia, Outlet Mulza, Clínica Familiar del ISSSTE y la explanada de la Clínica T1 del IMSS.

