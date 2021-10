León, Guanajuato - Abraham de 15 años lucha contra el cáncer y desde ayer se quedó en un albergue en León para conseguir la vacuna COVID.

Es originario de Villagrán y desde temprano llegó con su mamá Bedalina Pila al hospital del IMSS y por fin logró obtener su primera dosis.

Vacuna COVID León: Inicia vacunación a menores enfermos de 12 a 17 años

El tipo de cáncer de Abraham aún no es lo suficientemente fuerte para debilitarlo, fue diagnosticado hace un año, pero él sonríe y se nota valiente cuando habla de su padecimiento.

Ya me siento bien, que me vacunen da miedo, pero así ya no me da COVID”, explicó el menor a AM.