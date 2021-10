A paso lento avanza la vacunación COVID en la clínica T1 del IMSS

León, Guanajuato.- Este lunes el punto de aplicación de la vacuna COVID de la clínica T1 del IMSS ha sido el más saturado y el que menos avance presenta en la fila en León.

“Tengo todo el día para estar aquí, no vine el fin por flojera de estar en el sol con la cantidad de gente que había, hoy creo hay menos”, explicó Milton Omar Ríos, quien llegó al módulo en bicicleta.

Desde las 5 de la mañana de este lunes ya había personas formadas en la clínica T1 del IMSS para aplicarse la vacuna Sputnik V.

La fila de personas ha dificultado el paso de personas en la banqueta, junto al bulevar Adolfo López Mateos. Foto: Omar Ramírez.

Además, la fila de personas ha dificultado el paso de los peatones en la banqueta, junto al bulevar Adolfo López Mateos.

“No quiero quedarme atrasada con la vacuna y no pude venir en la semana, por eso ya hoy la pudimos tomar, no importa que me haya traído a mi hijo, se tiene que aguantar la espera”, dijo Gabriela González con su hijo en brazos.

Asimismo, la atención a los demás derechohabientes dentro de las instalaciones terminó por saturar la entrada a la clínica T1 del IMSS.

La fila de personas se ha extendido un kilómetro hasta llegar a la calle Francia, en la colonia Los Paraísos, y el tiempo de espera ha sido de más de dos horas.

“Parece que avanza rápido, pero ya lo que nos tardemos está bien”, comentó Iván Agundis, quien se encontraba al final de la fila en el IMSS.

Contrario a Poliforum, Mulza y Plaza Venecia, la clínica T1 del IMSS ha sido el punto de vacunación con menor número de enfermeras que aplican vacunas.

La música de Panda y otras bandas de corte emo ha animado a las personas durante la aplicación de la vacuna COVID en la clínica T1 del IMSS.

La Dirección de Salud del Municipio indicó que hasta el mediodía se habían aplicado 10 mil 786 dosis en los cuatro puntos habilitados en el cuarto día de vacunación.

