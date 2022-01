León, Guanajuato.- “Tuve experiencias fuertes con el COVID, perdí amigos y colegas en la primera ola, al principio fue difícil”, explicó Francisco de la Garza, profesor de la UNAM Campus Guanajuato.

Aseguró que está tranquilo de volver a clases con la aplicación del refuerzo de AstraZeneca, que le aplicaron en el centro comercial Mulza durante la segunda jormada de vacunación para personal educativo.

El tiempo de espera es de máximo 40 minutos en el punto de vacunación, pero puede ser hasta de 20.

Los maestros saben que no deben ser un foco de infección para los alumnos.

“Se está postergando el regreso, no lo confirman por estacionalidad y por contagios, pero la responsabilidad es nuestra”, aseguró el profesor.

Sandra Lona ya padeció COVID, fue de las primeras en la entidad.

Yo tuve COVID el año pasado, me fue bien, algo leve, pero sí había preocupación porque fui de las primeras, afortunadamente fue leve. Posiblemente en compras de supermercado me contagié, no salíamos a nada y creo que fue en esa parte”, dijo Sandra, quien es parte del personal administrativo de la Universidad de Guanajuato.