León, Guanajuato.- En menos de 10 minutos aplican la vacuna de refuerzo a jóvenes y rezagados en Guanajuato Puerto Interior, en Silao.

En las instalaciones de Puerto Interior Santa Fe III Parque Advance, en menos de 10 minutos, con todo y fila, el personal de Salud atendió a quienes llegaban para aplicarse la vacuna AstraZeneca.

LEE ADEMÁS: Fallecen cuatro guanajuatenses por COVID

Mencionó que todo el tiempo los enfermeros resolvieron dudas y ofrecieron apoyo para quienes necesitaban sacar sus comprobantes de primera y segunda dosis.

Enrique Sandoval, habitante del municipio de León, mencionó que no tuvo ni siquiera que hacer fila, por lo que lo atendieron en 5 minutos.

Tardé más en llegar al Puerto que en que me vacunaron; de las tres dosis que me han aplicado, la de refuerzo fue la más rápida”, dijo a AM.