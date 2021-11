León, Guanajuato.- El Hospital Pediátrico y Hospital General fueron los únicos puntos habilitados para aplicar la vacuna COVID a niños de 12 a 17 años con comorbilidades, en León.

La Secretaría de Salud de Guanajuato había informado este jueves que la vacuna COVID sería aplicada a menores con comorbilidades en 3 puntos de vacunación en León, sin embargo, sólo se habilitaron dos. Incluso los padres de los menores que se habían registrado para la vacunación se sorprendieron por el anuncio.

La señora Graciela Ordaz comentó que hace cuatro días recibió una llamada en la que se le informó que este viernes llegaría la vacuna COVID para menores y que la esperaban desde las 8:00 de la mañana en el Hospital General.

"Se me hizo raro recibir la llamada, ya que tenían los datos de mi hijo. Y fue nada más para decirnos que el viernes llegáramos temprano", platicó.

No sabían nada en el Materno Infantil

La Secretaría de Salud de Guanajuato había confirmado que la vacuna de la marca Pfizer comenzaría a ponerse a partir de las 12:00 del mediodía, en tres puntos de vacunación en León; sin embargo, en el Hospital Materno Infantil dijeron no estar enterados de esto.

Periódico AM acudió al Hospital Materno Infantil, donde se había dicho este jueves que también sería habilitado un punto de vacunación, y se confirmó que no había gente, además de que el personal de vigilancia dijo no tener conocimiento de dicha actividad.

Uno de los guardias comentó que no recibieron ninguna información y que si hubiera sido un punto de vacunación, ya habría gente formada desde temprano.

"No hemos visto nada y nada más una señora me vino a preguntar, pero no supe qué decirle", señaló el vigilante.

MCMH



