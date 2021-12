León, Guanajuato.- Por primera vez un evento en León está solicitando certificados de vacunación y pruebas COVID para poder ingresar, se trata del Tecate Bajío.

Después de un año de suspensión a causa de la pandemia de COVID, hoy el festival de música Tecate Bajío regresó a sus actividades y tiene una condición que destaca de otros similares.

El primer evento con varios conciertos en la ciudad fue la Feria de Verano en León, con presentaciones a diario en la Velaria de la Feria; otras presentaciones musicales se han hecho en foros como Paruno, el Callejón y la Plaza de Toros La Luz.

Pero todos estos se han hecho con medidas como uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura.

Ahora el festival Tecate Bajío se convirtió en el primer evento en León en el que se solicitó a sus asistentes presentar certificados de vacunación y pruebas recientes contra COVID.

En el acceso al autódromo de León, en la zona oriente de la ciudad, se instalaron filtros para revisar que los asistentes llevaran consigo una versión impresa o digital de su certificado de vacunación.

Además se les pidió tener una prueba de COVID PCR o de antígenos que se haya realizado con máximo de 72 horas antes del evento.

En el acceso a Tecate Bajío se instaló una carpa para pruebas de antígenos en la que los asistentes se podían realizar pruebas con un costo de 250 pesos

La advertencia de estos requisitos para ingresar se hizo a través de la plataforma en la que se hizo la venta digital de los boletos, y también en puntos de venta, pero aún así a varios “los agarró desprevenidos” y tuvieron que abstenerse de ingresar al evento.

Este fue el caso de Manuel Alejandro y su novia.

No nos dijeron nada, de hecho nosotros ganamos el boleto, pero no nos dijeron que teníamos que traer una prueba COVID y así, las están ofreciendo en 250, pero es un gasto que no contemplamos”