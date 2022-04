León, Guanajuato.- A partir del 28 de abril la Secretaría de Salud del Estado abrirá el registro para vacunar contra COVID en Guanajuato a jóvenes de 12 años en adelante.

Así lo informó Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, quien mencionó que el registro facilitará la vacunación ‘sin tanta tramitología’.

“Lo que sí no tenemos certeza es para cuándo llegaría la vacuna contra el COVID para niños de 5 años en adelante, como ya se ha aplicado en otros países, y que ojalá pronto se aplique en Guanajuato, pero hasta ahorita no existe la presentación en México para niño de 5 años en adelante, como es Pfizer, que es una tercera parte de la concentración para mayores de 12 años”, explicó Daniel Díaz.

A la fecha sólo han aplicado vacuna a mayores de 12 años mediante amparos, casi a 9 mil dosis, y hasta 14 años.

“Pero ahora que ya se dio a conocer el anuncio de la vacuna universal para mayores de 12 años vamos a avanzar bastante”.

Alertan a la población sobre repunte tras vacaciones

El Secretario de Salud hizo un llamado a la población a seguirse cuidando, a seguir utilizando el cubrebocas y no relajar las medidas sanitarias, pese a que han disminuido los casos de COVID.

“Ya hemos aplicado 9.5 millones de dosis, y la diferencia se nota, pues sólo tenemos 3 pacientes, hospitalizados graves, porque no tenían vacuna; seguimos identificando casos, como los 8 del pasado lunes, porque seguimos haciendo pruebas gratuitas en los Centros de Salud, pero estamos en un momento donde hay muy pocos casos”.

“Vamos a ver que han pasado dos semanas después de este periodo vacacional de Semana Santa, donde posiblemente haya un pequeño repunte, pero creemos que gracias a la vacunación no será nada grave”.

Pide usar cubre bocas en lugares cerrados

“Si bien no queremos utilizar la palabra obligatorio, si es necesario que en transporte público, en la escuela, se siga utilizando en los espacios cerrados; en espacios abiertos hay un poco más de laxitud o tolerancia, pero no queremos que la gente se confíe hasta que estemos completamente seguros de que el riesgo ha pasado y que ya no habrá nuevas cepas”.

Mientras tanto, agregó, se mantendrá el semáforo verde, pero con todos los protocolos sanitarios.

Daniel Díaz Martínez dijo que en los 2 años de pandemia suman 282 mil 921 casos positivos de COVID, y más de 15 mil pérdidas de vidas humanas.

Destacó que están realizando vigilancia epidemiológica tras el regreso vacacional de Semana Santa.

