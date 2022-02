León, Guanajuato.- Más de tres mil 700 de niños y jóvenes de Guanajuato han obtenido amparos de la justicia federal para que se ordene sean vacunados contra COVID, pero 6 de cada 10 de ellos, aún no lo están.

Así lo confirmó esta tarde la Secretaría de Salud de Guanajuato en su rueda de prensa semanal sobre la situación de la pandemia en Guanajuato.

A pregunta expresa del tema, la jefa de epidemiología Fátima Melchor Márquez mencionó que hasta el 23 de febrero en Guanajuato se han tramitado mil 575 demandas de amparo para menores de edad.

Varias de ellas han sido demandas colectivas, por lo que en total estas han otorgado protección de la justicia a tres mil 728 menores para que se les respete su derecho a la salud y por ello tienen que ser vacunados.

Sin embargo las dosis se han aplicado a mil 539 de los adolescentes y niños, de los cuales 993 tienen ya dos vacunas y otros 546 tienen una primera dosis.

Por lo tanto todavía hay dos mil 191 que no han recibido ninguna vacuna y no hay una fecha probable, pues recientemente el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez advirtió que no hay las dosis para estos menores y no se sabe cuándo sean compradas y asignadas.

