León, Guanajuato.- El Delegado de los Programas para el Desarrollo y Bienestar de Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, confirmó que a partir de hoy no se negará la aplicación de vacuna a nadie en el rango establecido de 40 a 49 años, incluso si es primera dosis.

El inconveniente es que cuando cumplen el tiempo para la segunda dosis no se le puede garantizar un operativo para aplicar en tiempo correspondiente la segunda dosis”, explicó.

Durante los dos primeros días de esta jornada de vacunación que inició el lunes 13 de septiembre para la población de 40 a 49 años en León no se permitió la aplicación de primeras dosis.

Únicamente se aplicaban segundas dosis, pero este miércoles hubo cambios.

Logran personas de 40 a 49 años les apliquen primera dosis COVID en León

Algunos ciudadanos lograron que en el punto de vacunación de la Velaria de la Feria les aplicaran la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en el rango de 40-49 años.

“Yo me rezague porque me dedico a las ferias, cuando llegó la vacuna aquí estaba fuera del Estado y en otro lugar no me dejaron, hoy ya me siento un poco segura espero que no tarde para la siguiente que me toque”, comentó María Fabiola Ramírez Gutiérrez quien recibió su primera dosis.

Muchos no pudieron vacunarse en junio pasado debido a viajes o permisos de trabajo, que tras insistir en los puntos de vacunación anti COVID en León lograron su primera dosis.

Otro caso fue el de Carlos Alberto Banda quien acababa de salir de trabajar y se aplicó su primera vacuna.

Me avisaron que podía venir y aproveché creí que me mandaron a la siguiente ocasión pero ya pude al menos la primera”, explicó.

Otros que asistieron a la vacunación ya tiene plan asegurado para el fin de semana y pospondrán el festejo del 15 de septiembre.

Estamos esperando a que se junte la familia vacunada para celebrar cumpleaños de varios y el mes de septiembre pero no beberemos”, finalizó San Juana Andrade.

Mientras esperaban la aplicación de fondo se escuchaban canciones de Soda Estéreo, Flans y Los Fabulosos Cadillacs.

La vacuna de AstraZeneca es de un nuevo sistema llamado vacunas recombinantes, éstas crean un nuevo microorganismo combinando cosas de dos virus. Activa las defensas y no provoca la infección, porque no es el virus.

En Guanajuato esta vacuna se aplicó por última vez, al rango de 40-49 años, el 27 de junio; poco más de dos meses entre cada dosis.

