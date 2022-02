'Ya queremos la que sea', dicen rezagados que no cuentan con primera dosis COVID en León

León.- Rezagados de vacunación que aún no cuentan con la primera dosis antiCOVID, asistieron a dos de los cuatro puntos habilitados en León para inyectarse con la vacuna que sea pero los regresaron.

El punto donde AM registró más afluencia fue Caises León en el bulevar Miguel Alemán, ahí únicamente ponía segunda dosis de Sputnik V y muchos quieren ponérsela pero no los dejaron.

“Ya queremos la que sea, lo que me pregunto es que si hay vacunas para segunda dosis por qué no para primeras aquí también, usted cree que vamos a ir a otro municipio, si no fuimos cuando la teníamos cerca”, señaló Mario Cruz, quien junto con su hijo estuvieron pensando en ir a Irapuato donde se aplica la primera dosis en todo el estado de Sputnik.

Otros casos como el de Efraín Vázquez que por contagiarse no pudo asistir para completar su esquema, y quiere que le pongan la que sea.

Busca segunda dosis, de la marca que sea, dijo Efraín Vázquez.

“Estuve leyendo que hay países donde ponen la AstraZeneca que es la que tengo con Sputnik pero no quieren ponerme mi segunda dosis, ya a estas alturas que me pongan la que sea”, explicó quien asistió al punto acompañado por su esposa.

Otro caso fue el de José Ismael Álvarez, no tiene una sola dosis por desidia pero sabía que estaban aplicando Sputnik y llegó durante su hora de comida para ver si se la ponían.

“No quiero ponerme la primera, está bien, pero adentro nos informaron que el miércoles o jueves llegaba para primera dosis de mi rango de 20 años, afortunadamente nadie de mi familia ha enfermado grave pero ya no sabemos, por eso quiero proteger a mis papás”, insistió el joven.

En el punto del IMSS 54 la atención fue únicamente para quienes buscaban la segunda dosis de Sputnik V, pero personal aseguró que no hubo aplicación por ser día feriado.

“Solo están poniendo la segunda dosis, las primeras probablemente lleguen en la T1 el martes o miércoles, aquí ya vinieron muchos pero los rechazan porque quieren primera, no sabemos si es porque no quieren la rusa”, señaló Mauricio guardia de seguridad.

Incluso varios de los guardias aseguraron que únicamente la atención que no frena es la de pruebas para detectar COVID.

Su mamá la llevó por la segunda dosis

En el Caises de Miguel Alemán, al menos 120 personas llegaron para preguntar por la primera dosis y sólo tres entraron pues buscaban la segunda dosis.

El caso de Maricruz Valadez fue uno, pues su mamá Guadalupe Pérez la llevó por su segunda dosis pues en el trabajo les prometieron llevarlas pero no ocurrió.

“Ella trabaja y pasaron las fechas y no las llevaron porque en la primera sí, yo ya me harté y mejor la traje hoy antes de que se acaben porque luego no podemos ir a otro municipio”, señaló.

Dentro del punto se necesitan al menos 5 personas para destapar una vacuna y aplicar las inyecciones para no desperdiciar, la espera se podría prolongar por horas para tener más casos que necesitan segundas dosis.

“Va para largo”, lanzó Maricruz desde la silla de espera por su vacuna.

Maricruz espera a que llegue más gente para que la vacunen.

La dinámica de llevar vacunas a los puntos consiste en aplicar la dosis sólo al grupo seleccionado pues a cada punto llegan menos de 20 frascos con 5 dosis cada uno, si no se acaban las mueven a otros puntos, pero se buscan acabar primero con el grupo de edad seleccionado por semana.

