León, Guanajuato.- Los puntos de vacunación COVID en León de en el Outlet Mulza y Caises de Miguel Alemán, siguen teniendo buena participación de los ciudadanos.

Ayer se reanudó la vacunación y hoy se registra gran afluencia en el outlet Mulza, sólo se aplica tercera dosis para adultos mayores de 60 años y rezagados para segunda dosis de AstraZeneca.

Decenas de adultos mayores llegan al outlet Mulza para recibir su vacuna de refuerzo. Foto: Fabricio Moreno.

Acompañados de nietos o hijos acuden personas de la tercera edad a formarse para recibir su tercera dosis.

En este punto el personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) dijo que se cuenta con el apoyo de ocho brigadas, esto con la intención de agilizar la aplicación.

TE PUEDE INTERESAR: Llega Ómicron a Guanajuato, confirman que ya hay un contagio

ADEMÁS: Síntomas de variante Ómicron, como los de un resfriado común

Vacunas COVID en León: Van pocos mayores de 18 años por sus dosis

Rogelio Romero tiene 64 años y llegó desde temprano acompañado de su hija, comentó que duró muy poco en la fila para que le pusieran su vacuna de refuerzo.

"No había podido venir por cuestiones de mi trabajo, pensé que tardaría más formado, pero no fue mucho el tiempo que duré para que me la pusieran", platicó.

En Caises de Miguel Alemán sólo se aplican segundas dosis de Sputnik V para mayores de 18 años, y también hubo gran afluencia.

De acuerdo a personal de Salud del lugar, desde la apertura ha sido poca gente la que va a vacunarse por lo que el tiempo de espera es corto.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Hoy murieron 8 más por COVID en Guanajuato, ninguno estaba vacunado

ÉCHALE UN VISTAZO: Prevé OMS gran número de hospitalizaciones por variante Ómicron

AM

Las noticias de AM en

Síguenos