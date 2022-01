León, Guanajuato.- El punto de vacunación para la tercera dosis de refuerzo a mayores de 60 años está casi vacío, pero esto le facilitó a Erolinda recibir su vacuna.

Un tratamiento que está recibiendo le había impedido acudir a aplicarse su refuerzo pero hoy finalmente pudo amplia su protección contra COVID.

Las dosis de refuerzo AstraZeneca para mayores de 60 años continúan aplicándose en el estacionamiento del centro comercial Outlet Mulza.

Pero apenas llegan 20 personas cada media hora para recibir está inyección.

Vacunas COVID en León: Estaba en tratamiento y no pudo vacunarse antes

Aunque esto significó una facilidad para Erolinda, quien llegó acompañada por su hija para recibir la tercera dosis y no le tomó ni siquiera 10 minutos en lo que llegó y ya estaban inyectándola.

"Venimos de la colonia Azteca y ahí está el Issste y estuvieron aplicando de estas vacunas pero ella no podía porque estaba en un tratamiento, pero el médico ya le dio autorización para vacunarse de nuevo", indicó la hija de Erolinda.

Después de otras dos dosis, ésta es casi un trámite sin dolor, "con la primera si se me adormeció el brazo y me dolió un rato, no me dejó dormir bien porque tuve que estar sentada, pero ya con la segunda no pasó nada", narró Erolinda.

La tercera dosis de refuerzo para mayores de 60 años se continuarán aplicando en Outlet Mulza hasta las 8 de la noche de hoy, sólo se requieren los comprobantes de las dos anteriores vacunas o el certificado de vacunación en el que se compruebe que ya tienen las dos anteriores inyecciones, además de una identificación oficial.

