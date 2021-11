Viajan desde San Juan de los Lagos para disfrutar de Festival del Globo en familia

León, Guanajuato.- Emocionados y con varias cobijas, gorras y hasta la carreola, Elvia González y su familia llegaron de San Juan de Los Lagos, Jalisco, para disfrutar del Festival del Globo (FIG) 2021 en León.

Desde temprano salieron de San Juan de los Lagos para llegar al Festival del Globo y aunque no lograron ver el despegue desde su inicio, pudieron disfrutar de los últimos globos en el cielo.

"Esta es la segunda vez que vengo al Festival del Globo y la verdad es que lo vi igual, aunque con menos gente. Pero está tranquilo, a gusto. Llegamos un poco más tarde, no alcanzamos a ver todo el inflado del globo pero todo ha estado muy bien, las medidas, la comida... todo nos pareció bien", platicó Elvia González.

Esperan regresar después de su promera vez

Por su parte, la señora Ofelia González disfrutó por primera vez del Festival del Globo, ya que en los 20 años que se ha realizado este espectáculo en León, no había tenido la oportunidad de ver volar y llenarse el cielo de colores con los globos aerostáticos.

"Se me hizo muy bonito el espectáculo de los globos. Nunca me había tocado venir y se me hizo algo muy maravilloso. Si Dios nos da licencia, me gustaría mucho poder volver el próximo año", señaló.

Acompañadas de sus hijos, disfrutaron de la calma del Parque Metropolitano, dónde aprovecharon para tomarse algunas fotos como recuerdo de su visita.

La familia González aprovechó el sol y el clima cálido que se sintió en el Parque Metropolitano para disfrutar de un desayuno en familia, así como la visita que le ofreció la Presa del Palote.

