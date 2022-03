León, Guanajuato.- La zona metropolitana de Celaya en el quinto lugar, y las de Irapuato en 21 y León en 22, aparecen en el ranking 2021 de las 50 ciudades más violentas del mundo.

Esto de acuerdo al listado que cada año presenta el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. y que hizo público este 7 de marzo. Se incluyen ciudades de más de 300 mil habitantes con altas tasas de homicidios.

Las primeras ocho ciudades de la lista son mexicanas (en este orden):

Zamora Ciudad Obregón Zacatecas Tijuana Celaya Juárez Ensenada y Uruapan.

El top 10 lo completa St. Louis (Estados Unidos) y Kingston (Jamaica).

Entre las 50 ciudades del ranking hay 18 de México, 11 de Brasil, siete de Estados Unidos, cuatro de Sudáfrica, cuatro de Colombia, dos de Honduras, y hay una de Puerto Rico, una de Haití, una de Ecuador y una de Jamaica.

Además de las ocho primeras, así como Irapuato (21) y León (22), el resto de mexicanas en la lista y su posición son:

Colima (14) Acapulco (16) Cuernavaca (18) Chihuahua (30) Morelia (34) Cancún (40) Culiacán (43) y Guadalajara (47).

Lo que se reporta en el informe es la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. El primer lugar que es Zamora, Michoacán la tasa es de 196.63. En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 48.08.

En las tres de Guanajuato las tasas son:

Celaya 100.92 (incluye Apaseo el Grande)

Irapuato (con Salamanca) 53.56 y

León 53.14 (Silao y San Francisco del Rincón).

Del ranking salieron las ciudades mexicanas de Minatitlán y Victoria, pero ingresó Zamora (área metropolitana) y reingresó Guadalajara (área metropolitana).

Ciudades más violentas: Sin datos confiables

El estudio lamenta que ni las cifras del SNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) ni las del Inegi, dan cabal idea de cuántos homicidios intencionales ocurren realmente en México.

Y es que el registro de víctimas del SNPS tiene una desagregación estatal y no municipal, por lo cual no es posible tener información sobre ciudades. El Inegi sí desagrega a nivel municipal pero las cifras del 2021 las difunde (las definitivas) a finales del 2022.

Ante esta situación lo que utilizan es un método de estimación, bajo el imperativo de que sean conservadoras para no rebasar las del Inegi una vez que se conozcan.

Hay otras no incluidas en el ranking porque no llegan a los 300 mil habitantes, pero que tienen tasas por encima de los 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, como son los casos de Fresnillo, Manzanillo, Guaymas y Tecate, apunta el estudio.

No se incluyen ciudades de países que padecen conflictos bélicos abiertos, como ha sido el caso de Siria, Sudán o Yemen, pues la mayoría de las muertes violentas no corresponden a la definición universalmente aceptada de homicidio.

Ciudades más violentas: Presionar a gobiernos, el fin

“Hacemos este ranking con el manifiesto objetivo político ciudadano de llamar la atención sobre la violencia en las urbes, particularmente en América Latina, para que los gobernantes se vean presionados a cumplir con su deber de proteger a los gobernados, de garantizar su derecho a la seguridad pública”.

“Por supuesto no estamos exentos de errores, en los que incurrimos siempre de buena fe. El ranking no es 100% exacto y si lo fuera perdería su sentido principal de la oportunidad. El ejercicio quizás sería 100% exacto de realizarse dentro de 10 ó 20 años. Para entonces tendría un valor como investigación histórica, pero no para ejercer presión ciudadana y producir cambios en las políticas públicas hoy”, señalan.

Ranking mundial de las más violentas

(Tasa del delito de homicidios por cada 100 mil habitantes)

Posición Ciudad Homicidios Tasa

1 Zamora 610 196.63

2 Cd. Obregón 478 155.77

3 Zacatecas 390 107.47

4 Tijuana 2,124 103.19

5 Celaya 747 100.92

6 Juárez 1,455 95.79

7 Ensenada 343 76.95

8 Uruapan 263 73.40

9 St.Louis, EUA 197 65.32

10 Kingston, Jamaica 798 64.17

21 Irapuato 466 53.56

22 León 1,097 53.14

Criterios de selección:

Criterios principales para considerar la inclusión de una urbe en el ranking son:

Debe ser una unidad urbana claramente definida.

La urbe debe tener 300 mil o más habitantes, según fuentes oficiales.

Los datos sobre homicidios deben corresponder a las definiciones universalmente aceptadas de los homicidios dolosos u homicidios intencionales o muertes por agresión.

Las cifras de homicidios deben provenir de fuentes oficiales o fuentes alternas. En cualquier caso, los datos, las estimaciones y la metodología de cálculo deben ser verificables y/o replicables.

Las cifras deben corresponder al año anterior en que se difunden los resultados.

Las informaciones deben ser asequibles a través de Internet.

Fuente: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.

Las 50 ciudades más violentas del mundo

