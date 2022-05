León, Guanajuato.- Era ex policía la mujer que fue asesinada a balazos la tarde de ayer en la colonia Santa Clara.

La agresión fue alrededor de las 6:40 de la tarde afuera de su casa en la calle Santa Amalia y San Rafael.

Presuntamente la mujer había llegado en una moto y cuando se bajó, un hombre se le acercó y le comenzó a disparar en varias ocasiones para después huir.

A la mujer la siguieron para después dispararle cuando llegó a su casa, en la colonia Santa Clara. Foto: Staff AM.

La mujer herida entró a su domicilio y al poco tiempo cuando llegaron policías y paramédicos, confirmaron su muerte a consecuencia de la gravedad de las lesiones.

León: No han identificado a la mujer asesinada

Aunque la identidad de la víctima no ha sido confirmada, fuentes cercanas a la Policía Municipal informaron que era ex policía, aunque no se proporcionaron mayores detalles.

La Fiscalía estatal aún continúa con las investigaciones necesarias para determinar el motivo del asesinato y dar con el paradero de los responsables.

