León, Guanajuato.- La estrategia de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, reducida a la Guardia Nacional militarizada, ha fracasado y ahora el Estado no tiene el control territorial y la población está sometida a los grupos criminales, acusaron ayer rectores y directores del Sistema Universitario Jesuita.

“Estamos solos, abandonados a nuestra suerte, sometidos a la ley del más fuerte, sometidos a la ley de la selva. Los mexicanos y los pueblos estamos sometidos a la ley del secuestro, de la extorsión, del asesinato, y lo estamos porque el Estado, porque los gobiernos locales, porque los gobiernos supranacionales y los gobiernos federales, sobre todo los últimos tres, no les interesa proteger a los mexicanos”, sostuvo Juan Luis Hernández, Rector de la Universidad Iberoamericana de Torreón, Coahuila.

Nueve rectores del Sistema Universitario Jesuita se reunieron en León para una ceremonia eucarística en memoria de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados, junto con el guía de turistas Pedro Heliodoro Palma, en la parroquia de Cerocahui.

Durante la misa, el padre Ismael Bárcenas Orozco S.J., director general educativo de la Ibero Torreón, lamentó que los delincuentes aprovechen el hecho de saberse impunes.

Añadió el religioso:

El ‘Chueco’ eso sabía y nuestras autoridades y en esto han desfilado todos los partidos tanto siendo oposición como siendo luego gobernantes elegidos, todos los partidos no saben, no entienden, no quieren, no tienen la voluntad y no pueden ante el crimen organizado”.