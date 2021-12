Anticipan devotos de la Virgen de Guadalupe su visita al Santuario

León, Guanajuato.- Desde muy temprano, feligreses visitaron el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para adelantar las felicitaciones a la Virgen.

De manera ordenada los feligreses llegaron un día antes para la celebración de la Virgen de Guadalupe, esto para evitar las aglomeraciones que se esperan mañana 12 de Diciembre.

Preferimos venir hoy porque sabemos que el año pasado no realizaron los festejos del día de la Virgen de Guadalupe, va a venir mucha gente y queremos evitar filas, así que decidimos venir temprano hoy" platicó Antonio Rivas.

La mayoría de las personas que ingresaban al Santuario iban a agradecer a la Virgen de Guadalupe porque los ha mantenido sanos o no les pegó tan fuerte el COVID, otros pidieron por su familia y para que el virus terminé de una vez.

Yo vine a dar gracias a Dios porque hace un año me dio el COVID, no me pegó tan fuerte y estuve en casa pero el miedo y todo lo que decían para mí sí fue algo muy impaciente, pero aquí estamos dando gracias a la Virgen", platicó Rogelio Bermúdez.