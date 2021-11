León, Guanajuato - A sus nueve años, la pequeña Wendy Carolina Echeverría Reyna sobrevive con morfina y oxígeno, tras varias enfermedades que padece.

A los 5 años fue diagnosticada con hipotiroidismo, a los 6 la enfermedad de von willebrand, un padecimiento que impide a la sangre coagular de por vida y hace 2 años hipertensión pulmonar.

Margarita Reyna Rodríguez, madre de la pequeña explicó que el miércoles Wendy fue dada de alta del IMSS donde estaba siendo atendida. Ellos viven en Villas de San Juan.

Me dijeron que el seguro ya no tenía la capacidad de atenderla, ni los recursos, me la dieron de alta con cuidados paliativos', explicó la mamá.