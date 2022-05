Ya son siete los niños centroamericanos que abandonaron la casa hogar en León

León, Guanajuato - Siete niños y adolescentes migrantes guatemaltecos abandonaron la casa hogar Niños Don Bosco en León, donde habían sido resguardados por el Instituto Nacional de Migración.

El lunes cinco de ellos abandonaron las instalaciones de resguardo y el martes se activó el protocolo de búsqueda de desaparecidos AMBER, para los dos recientes aún no se activa el protocolo.

La tarde del miércoles, los otros dos menores guatemaltecos se fueron del sitio y en total quedan internados 20 de los 27 que se ingresaron por medida cautelar del Instituto Nacional de Migración.

Los siete menores llegaron solos a México

Juan Ramiro López Díaz de 12 años

Meuriyen Etzi

Sebastián Velázquez de 17 años

Wuer Calixto

Pan Incal de 17 años

Anibal Bolxol Selvin de 17 años

Leónidas Cucxol Gerson, de 17 años.

Los menores llegaron a México sin acompañamiento de adultos, durante las caravanas de migrantes centroamericanos que comenzaron a cruzar el país en noviembre pasado para llegar a Estados Unidos por las condiciones precarias de sus países.

Desde entonces el INM se ha encargado de repartir a los refugiados en diferentes estados, algunos son familias enteras y otros son menores solos como los 20 que aún hay en el orfanato.

AM buscó autoridades relacionadas al caso pero insistieron en que solo la Fiscalía General del Estado, por la política de protección de los pequeños, pueden dar información de la situación de los menores.

El Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes también son parte del proceso de registro y ubicación de estos menores durante su paso en el país.

Los pequeños de entre 10 y 17 años llegaron el viernes a León a la casa hogar, 27 niñas y niños, la mayoría guatemaltecos.

Niños sufren dolor de muela

Algunos no hablan español, al llegar hubo menores que manifestaron tener dolor de muela, por lo que en redes se desplegó una campaña para convocar a odontólogos para darles atención.

Se buscó a personal de la institución, pero no hubo respuesta al momento.

Los pequeños no han cometido delitos por lo que no no se les puede retener en el Estado.