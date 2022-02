Así abarrotaron los leoneses el Zoológico de León en su primer domingo gratis

León, Guanajuato - Miles de personas abarrotaron el Zoológico de León luego de que se determinó la entrada gratis para los leoneses.

Personas de todas las edades disfrutaron de las atracciones pero a la vez saturaron los espacios.

Desde el libramiento hasta la entrada principal del zoológico, se recorría en auto en 40 minutos por lo extenso que estaban las filas y caminando apenas en 15.

La entrada es gratis solo para los leoneses y para los foráneos esto es el costo

El estacionamiento estaba a tope y el costo por tiempo indeterminado para dejar el auto era de 27 pesos.

En la taquilla principal no se cobró a los ciudadanos de León, a foráneos el costo era de 50 pesos por adulto y 20 por niño.

Ya estábamos aquí y nos dimos cuenta que a nosotros nos cobran, pues pagamos pero ya ni modo”, explicó Lorena Rojas, quien llegó desde Silao pensando en que no pagaría.

Padres de familia, niños y adultos mayores, no dejaron pasar la oportunidad de dar un paseo por el Zoológico de León.

Yo no me acordaba cuanto había pasado desde que vine, mi hija de 10 estaba de 3 años tal vez, no habíamos venido por el costo precisamente”, señaló Ivan Herrera de la colonia Peñitas.