Michoacán.- El caso de desapariciones de mujeres continúa en México. En esta ocasión, padres, familiares y amigos de Jimena, de 13 años, buscan a la menor, luego de desaparecer el pasado 26 de abril de 2022 en el municipio de Cotija, Michoacán.

Presuntamente, según la madre de la menor Gloria García Magaña, su hija salió de su casa luego de amenazas de una pareja de vecinos.

La mujer aseguró que su hija salió entre las 11 y 12 de la noche y, luego supo que a través de unas cartas que encontró entre las pertenencias de su hija estaba siendo amenazada.

“Amenazas muy fuertes, de extorsión de dinero y amenazada. La carta dice que si no se brincaba, que si no salía, ella sabía lo que iba a pasar. Qué más muertos no”, dijo.

Desde entonces, García Magaña interpuso una denuncia ante las autoridades, y, aunque detuvieron a una mujer sospechosa, ya fue liberada.

Bloquean carretera para presionar a autoridades a buscar a Jimena

Los familiares y la madre de Jimena bloquearon el viernes la carretera Cotija-Jacona, para presionar a las autoridades a buscar a su hija y detener a los responsables.

"Si yo no tengo a mi hija, mi vida no me importa, si quiere pasar por encima de mí, pase, yo de aquí no me muevo", imploró la madre de Jimena.

El gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla no ha informado cuáles son las acciones que está tomando para localizar a la menor.

En los últimos días, ante el número de mujeres desaparecidas en Nuevo León, el gobernador Samuel García ha atendido personalmente a las familias de mujeres desaparecidas.

⚠️‼️A L E R T A ‼️ ⚠️Se busca a JIMENA L.G.



�� Familiares cerraron la vialidad en la carretera Los Reyes - Cotija, para exigir la búsqueda y localización de la menor #Jimena, quien fue vista por última vez el 26 de abril del 2022 en Cotija, Michoacán. pic.twitter.com/soKiVhwCIt — La Voz de Michoacán (@vozmichoacan) April 29, 2022

(Con información de El Universal)

