Ciudad de México.- Una diferencia entre integrantes de un grupo criminal por cuestiones "personales o familiares" habría provocado una multiejecución de hasta 17 personas en San José de Gracia, municipio de municipio de Marcos Castellanos.

Aunque la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) admitió la "multiejecución", no el hecho de un fusilamiento porque los sicarios no estaban formados en una línea, según los disparos en la vivienda. Además, la SSP aún no puede precisar el número de muertos.

Sin embargo, en un video, que no ha sido desmentido por la autoridad federal y que ha servido para las líneas de investigación, se observan a 17 personas paradas y con las manos en la nuca junto a la pared de una casa, como un paredón, mientras sicarios distribuidos en distintas direcciones disparan contra ellos.

"Este es el lugar donde estaban colocada las personas, estos son los indicios de algunos impactos de arma de fuego, no se puede apreciar que haya habido una sola línea; es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento", justificó Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública.

Supuestamente, según Mejía Berdeja, los sicarios comenzaron a disparar al haber fuego, y no lo hicieron de una manera sincronizada. Con ello, no es posible hablar de un "fusilamiento".

Violencia en Michoacán: Atribuyen multiejecución a pugna interna de grupo criminal

El subsecretario de Seguridad Pública atribuyó la multiejecución a una venganza entre miembros de un mismo grupo criminal.

Los involucrados, quienes tenían diferencias de carácter personal y familiar, fueron Alejando -alias "El Pelón"- y Abel -alias "El Toro" o "El Viejón"-. Ambos pertenecieron a Los Templarios y luego al CJNG.

La multiejecución ocurrió alrededor de las 16:00 horas durante un funeral.

Presuntamente el enfrentamiento se debió a que Alejandro llegó al velorio, por lo que recibió reclamos porque estaban amenazados por Abel. Pero Alejandro afirmó tener permiso de presentarse.

Entonces, más tarde llegaron sicarios de Abel y sometieron a los de Alejandro.

"Los desarman y los colocan afuera de una casa, como aparece en los videos, revisan los vehículos y los repliegan enfrente de un portón", dijo el Subsecretario de Seguridad Pública.

"La declaración ministerial señala que Alejandro estaba haciendo llamadas, se comenta que para decir que el grupo de Abel se retirara del lugar; no obstante, no hay respuesta y se acerca al otro grupo, pidiendo que no accionen contra terceros y tratando de disuadir".

Presuntamente, el grupo de Abel disparó primero contra Alejandro, privándolo de la vida.

"En ese momento, se origina una refriega donde hay otras personas privadas de la vida y es el video que aparece en algunas redes sociales. Se ve el cuerpo de Alejandro, se acerca uno de los elementos de Abel y estos son indicios que se pudieron recopilar por parte de la Fiscalía" mencionó.

La información la dio a conocer Ricardo Mejía Berdeja en la mañanera de AMLO este martes. En tanto que el Presidente de México sugirió cambiarle el nombre al grupo delictivo Cártel de Jalisco Nuevo Generación. "¿De dónde surgió el CJNG? Entonces, todos ellos por cierto, deberían de quitarle el nombre porque afectan a Jalisco", declaró.

"Todo eso que estamos viendo en San José de Gracia, ¿de donde surgieron esos grupos? Del Gobierno que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra, que no atendió las causas de la violencia. Pues surge esto que estamos padeciendo desde ese tiempo", señaló.

